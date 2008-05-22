Україна передала ЄС гарантії щодо чистоти соняшникової олії

Україна передала Євросоюзу всі необхідні гарантії щодо чистоти соняшникової олії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив перший заступник голови Представництва України при ЄС Василь ФІЛІПЧУК.

“Офіційно можу підтвердити, що Представництво України при ЄС передало Єврокомісії в письмовій формі попереднє погодження всіх гарантій, яких Єврокомісія вимагала щодо забезпечення безпеки соняшникової олії з України”, - сказав він.

В.ФІЛІПЧУК зазначив, що українська сторона надала гарантії, як щодо проведення лабораторних аналізів, надання сертифікатів для кожної партії олії, що йде на експорт, так і зобов’язалася не експортувати жодної партії олії без цих документів.

Крім того, за словами заступника голови Представництва України при ЄС, українська сторона запросила представників Єврокомісії відвідати Україну і перевірити стан виробництва соняшникової олії та рівень якості лабораторних досліджень.

“Ми сподіваємося, що найближчим часом всі питання будуть зняті”, - сказав В.ФІЛІПЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ повідомила, що Єврокомісія розглядає можливі заходи проти імпорту української олії.

16 травня Єврокомісія попросила країни-члени ЄС не імпортувати олію з України поки Київ не надасть остаточних гарантій щодо унеможливлення потрапляння забрудненої олії на ринок ЄС.

В той же день, 16 травня, Україна передала Єврокомісії лист за підписом Головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА з інформацією про заходи про недопущення забруднення соняшникової олії в майбутньому. Водночас, Україна не надала гарантій, що не експортуватиме олії до запровадження заходів з перевірки її чистоти.

6 та 14 травня Єврокомісія двічі зверталася до України з проханням повідомити про результати розслідування щодо забруднення олії мінеральними оливами та гарантувати неповторення таких забруднень у майбутньому.

Єврокомісія, зокрема, вимагала брати зразки і проводити дослідження кожної партії соняшникової олії на можливість наявності в ній мінеральних олив, надавати сертифікати разом з аналітичними доповідями про відсутність неприпустимого рівня забруднення олії, надавати деталі протоколів щодо відбору зразків, лабораторій та методів аналізу, що використовуються при здійсненні перевірки олії на наявність мінеральних олив, надати гарантії, що соняшникова олія не експортуватиметься до ЄС до здійснення всіх заходів, перелічених вище.

Забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом, забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.