Мілонов запропонував російським військовим подивитися гей-пародію про Бонда і Борна

Він вважає, що військові РФ повинні бачити, що "армія опонентів морально розкладається", передає "Русская служба новостей".

"Навіть агенти сецслужб Її Величності й американські агенти не настільки ідеологічно стійкі, тому момент педерастії виникає постійно. Цей ролик – квінтесенція тієї новини, що один з міністрів США, який займається питаннями оборони, - відкритий гомосексуал. Власне кажучи, це правильно, щоб наша армія бачила, що наші опоненти не такі стійкі і схильні до вад", - сказав Мілонов.

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Мілонов вважає, що Захід впаде так само, як і Римська імперія, адже в армії останньої все починалося з того, що воїни перестали займатися битвами, а віддавалися "принадам одностатевого кохання".

Нагадаємо, 11 листопада в інтернеті з'явився ролик про спецагентів Джеймса Бонда і Джейсона Борна у виконанні акторів Деніела Крейга і Метта Деймона. Він змонтований так, щоб створити видимість романтичних стосунків між героями. Ролик супроводили тегом "Для Росії з любов'ю".