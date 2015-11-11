Адвокат Савченко розповів, чим займається українська льотчиця під час судових засідань

Про це адвокат льотчиці Марк Фейгін написав у Twitter.

"Надя не втрачає часу дарма на заслуховування експертиз СК, перекладає свою книгу на російську. Нехай і росіяни прочитають про українського офіцера", - написав він.

Надя не втрачає часу дарма на заслуховування експертиз СК, переводить свою книгу на російську. Нехай і росіяни шанують про українському офіцерові — Mark Feygin (@mark_feygin) November 11, 2015

Нагадаємо, 10 вересня у Львові презентували книгу Надії Савченко "Сильное имя Надежда".

Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Надію Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до РФ. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.