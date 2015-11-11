Адвокат Савченко розповів, чим займається українська льотчиця під час судових засідань
Українська льотчиця Надія Савченко під час судового засідання перекладає свою книгу "Сильное имя Надежда" на російську.
Про це адвокат льотчиці Марк Фейгін написав у Twitter.
"Надя не втрачає часу дарма на заслуховування експертиз СК, перекладає свою книгу на російську. Нехай і росіяни прочитають про українського офіцера", - написав він.
Надя не втрачає часу дарма на заслуховування експертиз СК, переводить свою книгу на російську. Нехай і росіяни шанують про українському офіцерові
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 11, 2015
Нагадаємо, 10 вересня у Львові презентували книгу Надії Савченко "Сильное имя Надежда".
Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Надію Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до РФ. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.