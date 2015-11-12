В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого Інтерпол розшукує за участь в ІДІЛ

Як повідомляє сьогодні, 12 листопада, прес-служба Державної прикордонної служби України, під час оформлення рейсу "Стамбул-Київ" прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який знаходиться у міжнародному розшуку та підозрюється в участі у терористичному угрупованні "Ісламська Держава".

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Як зазначається, про затримання росіянина проінформовано Укрбюро Інтерполу. Після проведення процесуальних заходів затриманого передано співробітникам поліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними ФСБ РФ, з країн пострадянського простору, включно з Росією, до рядів терористичної організації ІД вступили близько семи тисяч осіб