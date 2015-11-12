У Запоріжжі 13 листопада канонізують останнього кошового отамана Запорізької Січі

Як повідомляє центр інформації Української Православної Церкви, чин прославлення Петра Калнишевського очолить предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. Петра Калнишевського канонізують у лику місцевошанованих святих Запорізької єпархії УПЦ в чині праведних.

«Ми є свідками незвичайної події – причислення до лику святих останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. У нас з'являється святий козак, який уособлює православну віру і національну єдність. Петро Іванович був людиною глибоко віруючою, він постраждав за вірність своїй присязі. Він є прикладом справжнього християнина, до кінця зазнав всі позбавлення життя земного і показав, як не озлобитися на тих, хто позбавив тебе всього, а навпаки молитися за них», – зазначає архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко).

Владика Лука підкреслив, що Петро Калнишевський власним життям засвідчив свою відданість козацтву й православ'ю.

«Звертаючись до святого праведного Петра Калнишевського, ми молимося про те, щоб за його молитвами Господь допоміг нам виконувати свої обіцянки, без нарікань переносити негаразди. А найголовніше – незважаючи на різні спокуси, не зраджувати православну віру», – підкреслив архієпископ.

Як повідомляють в Запорізькій єпархії УПЦ, до Дня канонізації святого праведного Петра Калнишевського в Свято-Покровському архієрейському соборі встановлять старовинний козацький іконостас XVIII століття, подарований Запорізькій єпархії УПЦ меценатом. Раніше іконостас був розміщений в храмі на честь Покрови Пресвятої Богородиці на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" на острові Хортиця.

Петро Калнишевський народився у 1691 році в слободі Пустовійтівка на території нинішньої Сумської області. Більше 10 років керував запорізьким козацтвом. В російсько-турецьку війну 1768-1774 років брав участь в операціях поблизу турецької фортеці Хаджибей (нині - територія Одеси).

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Був удостоєний найвищого ордену Російської імперії - Андрія Первозванного і звання генерал-лейтенанта. Проте вже в 1775 році імператриця Катерина ІІ наказала знищити Запорізьку Січ, а самого Петра Калнишевського взяти під арешт.

Кошовий був засланий у Соловецький монастир, де провів близько 26 років замурованим в камері розміром два на один метр.

Після помилування імператором Олександром, у віці 110 років, Петро Калнишевський не захотів повертатися на батьківщину й залишився в монастирі, де відійшов до Господа 13 листопада 1803 року у віці 112 років. Похований поруч з будівлею монастиря.

В грудні 2014 року Священний Синод УПЦ прийняв рішення про причислення останнього кошового отамана Січі до лику святих. Пам'ять Петра Калнишевського звершується в день його смерті – 31 жовтня (13 листопада – за новим стилем).