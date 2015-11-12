У Запоріжжі 13 листопада канонізують останнього кошового отамана Запорізької Січі
У Запоріжжі в Свято-Покровському архієрейському соборі 13 листопада відбудеться канонізація останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
Як повідомляє центр інформації Української Православної Церкви, чин прославлення Петра Калнишевського очолить предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. Петра Калнишевського канонізують у лику місцевошанованих святих Запорізької єпархії УПЦ в чині праведних.
«Ми є свідками незвичайної події – причислення до лику святих останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. У нас з'являється святий козак, який уособлює православну віру і національну єдність. Петро Іванович був людиною глибоко віруючою, він постраждав за вірність своїй присязі. Він є прикладом справжнього християнина, до кінця зазнав всі позбавлення життя земного і показав, як не озлобитися на тих, хто позбавив тебе всього, а навпаки молитися за них», – зазначає архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко).
Владика Лука підкреслив, що Петро Калнишевський власним життям засвідчив свою відданість козацтву й православ'ю.
«Звертаючись до святого праведного Петра Калнишевського, ми молимося про те, щоб за його молитвами Господь допоміг нам виконувати свої обіцянки, без нарікань переносити негаразди. А найголовніше – незважаючи на різні спокуси, не зраджувати православну віру», – підкреслив архієпископ.
Як повідомляють в Запорізькій єпархії УПЦ, до Дня канонізації святого праведного Петра Калнишевського в Свято-Покровському архієрейському соборі встановлять старовинний козацький іконостас XVIII століття, подарований Запорізькій єпархії УПЦ меценатом. Раніше іконостас був розміщений в храмі на честь Покрови Пресвятої Богородиці на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" на острові Хортиця.
Петро Калнишевський народився у 1691 році в слободі Пустовійтівка на території нинішньої Сумської області. Більше 10 років керував запорізьким козацтвом. В російсько-турецьку війну 1768-1774 років брав участь в операціях поблизу турецької фортеці Хаджибей (нині - територія Одеси).
Читайте такожВийшла книга про невідомі листи кошового отамана Запорізької Січі і святого Паїсія Величковського
Був удостоєний найвищого ордену Російської імперії - Андрія Первозванного і звання генерал-лейтенанта. Проте вже в 1775 році імператриця Катерина ІІ наказала знищити Запорізьку Січ, а самого Петра Калнишевського взяти під арешт.
Кошовий був засланий у Соловецький монастир, де провів близько 26 років замурованим в камері розміром два на один метр.
Після помилування імператором Олександром, у віці 110 років, Петро Калнишевський не захотів повертатися на батьківщину й залишився в монастирі, де відійшов до Господа 13 листопада 1803 року у віці 112 років. Похований поруч з будівлею монастиря.
В грудні 2014 року Священний Синод УПЦ прийняв рішення про причислення останнього кошового отамана Січі до лику святих. Пам'ять Петра Калнишевського звершується в день його смерті – 31 жовтня (13 листопада – за новим стилем).