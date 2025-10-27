США не накладали санкцій на китайський порт, що приймає підсанкційний російський газ.

Росії вже вдалося обійти американські санкції проти газового заводу Arctic LNG 2 завдяки Китаю, що ставить під сумнів ефективність і нових обмежень США стосовно компаній "Лукойл" та "Роснефть", запроваджених 22 жовтня, пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що за часів президентства Джо Байдена США запровадили санкції стосовно зазначеного проєкту і тривалий час газ, що був вироблений на його потужностях, нікого не цікавив. Проте з серпня 2025 року Росія спромоглася відправити 11 танкерів зі скрапленим природним газом з цього заводу, як свідчать дані відстеження суден.

Журналісти наголошують, що газ з заводу Arctic LNG 2 приваблює Китай, оскільки він постачається за зниженою ціною порівняно з конкурентами, а потреба в скрапленому газі Піднебесної лише зростає.

"Але щоб купувати його без ризику вторинних санкцій з боку США, Китай фактично виділив порт Бейхай для російського арктичного СПГ- з моменту, як термінал почав приймати газ з Росії, жоден інший танкер СПГ не причалював у Бейхаї", - наголошують журналісти.

Аналітик компанії Argus, яка надає дані про переміщення кораблів, Мартін Сеньйор пояснює такий вибір Піднебесної тим, що оператор терміналу - державна компанія China Oil & Gas Pipeline Network, володіє переважно китайськими активами і мало залежить від світової фінансової системи, що базується на доларі.

"Це робить порт і його власника менш вразливими до ризику вторинних санкцій з боку США", - зазначає експерт.

Журналісти звертають увагу, що Вашингтон не запроваджує санкції проти цього об'єкта, хоча Великобританія наклала санкції на термінал ще на початку жовтня, назвавши його "організацією, що бере участь у підтримці російського енергетичного сектора". На той час речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін "послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві".

"Ця реальність не обіцяє нічого хорошого для ефективності нафтових санкцій проти Росії, введених цього тижня", - вважає партнер-засновник компанії Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners Рональд Сміт.

"Арктик СПГ 2" та санкції США проти Росії

Проєкт Arctic LNG 2 тривалий час перебуває під санкціями США і покупці спершу боялися купувати це "блакитне паливо" через можливість потрапити під вторинні американські санкції. Проте у серпні 2025 року Китай наважився стати першим покупцем. Попри американські обмеження Піднебесна продовжує активно купувати російський газ з Arctic LNG2.

22 жовтня США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл". Зазначається, що, крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо або на 50% і більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

Експерти вважають, що санкції призведуть до зниження нафтогазових доходів Росії.

