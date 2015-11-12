До Сватового відправили будматеріали для відновлення після пожежі на складі боєприпасів

З Черкаської області сьогодні відправили у місто Сватове Луганської області 397 листів шиферу та 168 дерев’яних плит вартістю 132 тис. грн для відновлення будинків, які постраждали внаслідок пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння Мініоборони.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації.

Крім того, аби визначити стан об’єктів, які потребують першочергової реконструкції і відновленням яких займатиметься Черкаська область, Луганщину відвідали представники Департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА для експертного дослідження зруйнованих будівель, на основі якого потім буде складено проект про відбудову будівель у Сватовому.

Читайте такожУ ГПУ назвали причину пожежі на складі боєприпасів у Сватовому

За словами заступника начальника Департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА, вибуховою хвилею в місті повибивало ледь не всі вікна, позривало дахи на будівлях комунальної власності і в приватних будинках. У тих районах, які розташовані далі від складу боєприпасів, уламками від детонації снарядів побило шифер на будинках. У місті для проведення ремонтних робіт гостро потребують вікон та шиферу.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією й розльотом осколків боєприпасів різної модифікації. Загинули четверо осіб. У Сватовому до реєстру постраждалих внаслідок вибухів боєприпасів включено 1 тис. 705 домогосподарств (667 квартир і 1038 приватних житлових будинків). Чотири приватних будинки практично повністю знищені.