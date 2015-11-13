Сьома хвиля мобілізації не планується - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України поки що не планують наступної хвилі мобілізації.

Про це в п’ятницю, 13 листопада, в ефірі "5 каналу" під час марафону "Україна понад усе" заявив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

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"На сьогодні питання щодо проведення наступної, сьомої, хвилі мобілізації не є на часі. У Збройних силах України є достатня кількість особового складу, спроможного ефективно виконувати завдання, у тому числі – і в зоні проведення Антитерористичної операції", - наголосив він.

Селезньов також розповів, за рахунок чого наразі забезпечено необхідну кількість військовослужбовців: "У першу чергу це за рахунок кадрових військових, у другу – за рахунок черг мобілізації, які ми призивали до лав Збройних сил України цього року. Мова йде про четверту, п’яту та шосту хвилі мобілізації".

Нагадаємо, 13 жовтня 2015 року в ЗСУ завершився черговий етап демобілізації військовослужбовців.