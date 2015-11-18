Закони "16 січня" ухвалювали за ініціативи Януковича з фальсифікацією протоколу - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Укрїани Сергій Горбатюк.

За його словами, закони ухвалювались «ручним голосуванням» з фальсифікацією протоколів голосування.

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Довідка УНІАН. 16 січня 2014 року на той час провладні фракції парламенту VIІ скликання ухвалили "в ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.