Закони "16 січня" ухвалювали за ініціативи Януковича з фальсифікацією протоколу - ГПУ

11:52, 18 листопада 2015
Суспільство
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Закони "16 січня" ухвалювали за ініціативи екс-президента Віктора Януковича.

Заседание Верховной Рады 16 января 2014 года

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Укрїани Сергій Горбатюк.

За його словами, закони ухвалювались «ручним голосуванням» з фальсифікацією протоколів голосування.

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Довідка УНІАН. 16 січня 2014 року на той час провладні фракції парламенту VIІ скликання ухвалили "в ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.

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