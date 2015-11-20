Чверть опитаних українців готові виїхати за кордон, якби у них був такий вибір

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Ольга Балакірєва на прес-конференції, представляючи результати опитувань громадської думки, проведених протягом 2014-2015 років (остання хвиля проведена з 6 по 15 листопада, вибіркова сукупність кожного дослідження - понад 2 тисячі респондентів).

Вона зазначила, що на запитання про те, чи дійсно люди погоджуються з твердження, що маючи вибір вони б віддали перевагу життю в Україні, ствердно відповіли 59%, а негативно відповіли - 26%.

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За її словами, готові поїхати в іншу країну, щоб працювати – 30,9%, а 22,1% готові поїхати на постійне місце проживання за межі України. При цьому Балакірєва повідомила, що є певна різниця в цих настроях в залежності від вікових груп, зокрема, працювати за кордоном в більшості готові молоді люди, а на постійне місце проживання воліють також переїхати люди похилого віку, щоб в них була «достойна старість», хороше соціальне забезпечення.

Балакірєва зазначила, що коли питання ставиться конкретно, наскільки реальними є кроки для виїзду людей, то стає зрозуміло, що йдеться про 3-4% опитаних, котрі збирають документи, шукають можливості виїзду.