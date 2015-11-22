Крим без електрики: "прокурорша" відкрила справу за "завдання шкоди республіці"

Про це написала у Фейсбук «прокурор» Поклонська.

"Прокуратура Республіки Крим порушила кримінальну справу за фактом завдання шкоди республіці. Як я вже говорила раніше, всіх винних буде притягнуто до відповідальності, й усі ці люди незабаром понесуть заслужене покарання! Ми фіксуємо всі до єдиного шкідницькі дії стосовно кримчан", - заявила «прокурорша» й запевнила, що припинення поставок електроенергії з території України не вплинуло на роботу всієї транспортної системи Республіки Крим – Міжнародний аеропорт "Сімферополь" і Керченська поромна переправа продовжують свою роботу в штатному режимі, без збоїв.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі сьогодні припинено тролейбусне сполучення.