ГПУ хоче допитати родичів Єрофєєва і Александрова: подала у Росію запит
Генпрокуратура надіслала запит до російської прокуратури про надання свідчень родичів спецназівців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова, а також "деяких осіб" щодо подій у Луганській області перед арештом цих спецназівців.
Про це представники ГПУ заявили у середу на суді над Єрофеєвим і Александровим, пише Українська правда.
Крім того, під час судового засідання сторона обвинувачення продемонструвала аудіозапис розвідувально-диверсійної групи, яка шукала Єрофеєва і Александрова після бою. У цих розмовах присутня ненормативна лексика, тому суд заборонив ЗМІ показувати засідання в прямому ефірі.
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В кінці розмови двоє чоловіків вели такий діалог: "Ти інтернет бачив?" на що інший відповів: "Вже бачив", натякаючи на захоплення Єрофеєва та Александрова українськими силами.
Між тим захист стверджує, що ці докази були зібрані негласно і не можуть використовуватися у суді.