ГПУ хоче допитати родичів Єрофєєва і Александрова: подала у Росію запит

Про це представники ГПУ заявили у середу на суді над Єрофеєвим і Александровим, пише Українська правда.

Крім того, під час судового засідання сторона обвинувачення продемонструвала аудіозапис розвідувально-диверсійної групи, яка шукала Єрофеєва і Александрова після бою. У цих розмовах присутня ненормативна лексика, тому суд заборонив ЗМІ показувати засідання в прямому ефірі.

Читайте такожНа суді у справі Александрова та Єрофєєва стався мовний конфлікт: потерпілий не захотів чути "мову окупанта"

В кінці розмови двоє чоловіків вели такий діалог: "Ти інтернет бачив?" на що інший відповів: "Вже бачив", натякаючи на захоплення Єрофеєва та Александрова українськими силами.

Між тим захист стверджує, що ці докази були зібрані негласно і не можуть використовуватися у суді.