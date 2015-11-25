ГПУ хоче допитати родичів Єрофєєва і Александрова: подала у Росію запит

13:01, 25 листопада 2015
Суспільство
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Генпрокуратура надіслала запит до російської прокуратури про надання свідчень родичів спецназівців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова, а також "деяких осіб" щодо подій у Луганській області перед арештом цих спецназівців.

Фото УНИАН

Про це представники ГПУ заявили у середу на суді над Єрофеєвим і Александровим, пише Українська правда.

Крім того, під час судового засідання сторона обвинувачення продемонструвала аудіозапис розвідувально-диверсійної групи, яка шукала Єрофеєва і Александрова після бою. У цих розмовах присутня ненормативна лексика, тому суд заборонив ЗМІ показувати засідання в прямому ефірі.

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В кінці розмови двоє чоловіків вели такий діалог: "Ти інтернет бачив?" на що інший відповів: "Вже бачив", натякаючи на захоплення Єрофеєва та Александрова українськими силами.

Між тим захист стверджує, що ці докази були зібрані негласно і не можуть використовуватися у суді.

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