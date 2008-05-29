Кабмін схвалив зміни до закону про державне оборонне замовлення

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до Закону «Про державне оборонне замовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що зміни дозволять підвищити ефективність роботи підприємств, що працюють у цьому напрямку.