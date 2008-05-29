Кабмін схвалив зміни до закону про державне оборонне замовлення
00:23, 29 травня 2008Суспільство
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Про це повідомила Юлія Тимошенко
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до Закону «Про державне оборонне замовлення».
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що зміни дозволять підвищити ефективність роботи підприємств, що працюють у цьому напрямку.
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