Кабмін схвалив зміни до закону про державне оборонне замовлення

00:23, 29 травня 2008
Суспільство
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Про це повідомила Юлія Тимошенко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до Закону «Про державне оборонне замовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що зміни дозволять підвищити ефективність роботи підприємств, що працюють у цьому напрямку.

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