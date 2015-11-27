Біля Рівного СБУ вилучила рекордну партію бурштину на 20 мільйонів гривень (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, неподалік Рівного співробітники спецслужби спільно з дорожньою поліцією зупинили мікроавтобус на трасі Київ-Чоп. Правоохоронці виявили в ньому понад 100 кг бурштину-сирцю та майже 22 кг готових виробів з "сонячного каміння".

Встановлено, що особи, які перевозили та супроводжували вантаж, входять до організованого угруповання з числа мешканців Донецької області та однієї з країн Східної Азії. Зловмисники налагодили масштабну скупку бурштину на території Рівненської та Хмельницької областей, а також підпільну обробку бурштину для подальшого продажу за кордон.

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СБУ оперативно виявила нелегальний цех у Шепетівці на Хмельниччині, розташований на території складських приміщень. Під час обшуків правоохоронці виявили, зокрема, 43 станки для обробки бурштину та понад 145 кг сирцю і готових виробів.

Загалом в ході операції співробітники СБУ вилучили рекордну партію бурштину вагою майже 270 кг, яка за цінами "чорного ринку" становить приблизно 20 млн грн, підкреслили в прес-центрі.

Слідчим відділом Управління СБ України у Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів та членів угруповання.