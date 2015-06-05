Фрегат "Гетьман Сагайдачний" відпрацював взаємодію з есмінцем ВМС США

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. "1-2 червня в Чорному морі фрегат "Гетьман Сагайдачний" і есмінець ВМС США Ross провели спільні тренування. Мета таких навчань полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи у відповідності зі стандартами НАТО і підвищення операційної сумісності кораблів", - зазначила вона.

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"В ході тренувань, зокрема, проведено заходи з тактичного маневрування, протиповітряної оборони, а також протичовнової оборони", - додала Вікторія Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross. 1 червня ракетний есмінець типу "Арли-Бйорк" USS Ross (DDG 71) почав дводенні навчання з українським фрегатом Військово-морських сил "Гетьман Сагайдачний".