Директора підприємства Міноборони із заступником затримали на хабарі у півмільйона (фото)

Про це йдеться у повідомленні департамента захисту економіки Національної поліції.

Зазначається, що до працівників Управління захисту економіки Національної поліції в Одеській області звернувся підприємець, який повідомив, що керівництво держпідприємства Міністерства оборони та директор товариства вимагають у нього 550 тисяч гривень.

За словами підприємця, якщо він сплатить "обов’язковий внесок", його установу підключать до електричної мережі та трансформаторної підстанції, яка знаходиться на балансі Міністерства оборони, а згодом він отримає і дозвільну документацію.

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За заявою чоловіка військової прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). В рамках провадження проведено ряд слідчо-оперативних заходів.

Сьогодні вранці співробітники Управління захисту економіки, Служби безпеки України та військової прокуратури затримали "на гарячому" директора державного підприємства Міноборони, його заступника та керівника товариства, які отримали другу частину обумовленої суми – 500 тисяч гривень.

Посадовці затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання відносно них міри запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора Анатолій Матіос, 4 грудня в Одесі було затримано в.о. генерального директора ДП "Південьвійськбуд" Міноборони.

"Процес вимагання був "вишуканий", нахабний і тупий - почали вимагати 200 тисяч, зупинилися на 500 тисяч (така от інфляція нелюдської жадоби під час війни)", - зазначив він.