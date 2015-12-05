Відома волонтер у реанімації після ДТП. Міноборони обіцяє допомогу

У суботу, 5 грудня, близько четвертої години ранку неподалік від Дніпропетровська в ДТП потрапила відома українська волонтерка, керівник батальйону "Госпітальєри" ДУК "Правий сектор" Яна Зінкевич.

Про це повідомляє портал ПС "Сектор правди".

Згідно з повідомленням, волонтерка знаходиться в реанімації у важкому стані.

"Авто "Госпітальєрів" на слизькому асфальті злетіло з траси і кілька разів перекинулася. Яну Зінкевич викинуло з машини. Зараз вона знаходиться в важкому стані в реанімації", - сказано в повідомленні.

"Комбат "Госптальєрів" друг Стрілок, який теж перебував у машині, перебуває у нейрохірургічному відділенні, у свідомості", - зазначили в повідомленні.

На офіційній сторінці батальйону в Facebook активісти звернулися до українців з проханням про допомогу.

"Зараз лікарі б'ються за їхнє здоров'я. Ми теж просимо кожного молитися у своїх серцях за здоров'я керівників батальйону "Госпітальєри". Як ніколи нам потрібна ваша допомога!" - відзначили в батальйоні.

Моліться за Яну Зінкевич та комбата Госпітальєрів друга Стрілка! Ми знову просимо кожного про допомогу і щирі молитви. ... Posted by Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers on 5 декабря 2015 г.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство зробить все можливе для допомоги волонтеру.

Про це він написав на власній сторінці в Facebook.

"Відомий волонтер Яна Зінкевич нещодавно потрапила в ДТП. З приводу події дав доручення військовим медикам перебувати в готовності і надати їй всю необхідну допомогу", - зазначив міністр.

"Міністерство оборони України готове направити своїх кращих лікарів, надати все необхідне для порятунку Яни, прийняти її в будь-якому зі своїх закладів охорони здоров'я для лікування або подальшої реабілітації", - запевнив Полторак.