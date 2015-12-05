Відома волонтер у реанімації після ДТП. Міноборони обіцяє допомогу
Авто "Госпітальєрів" на слизькому асфальті злетіло з траси і кілька разів перекинулася. Яну Зінкевич викинуло з машини.
У суботу, 5 грудня, близько четвертої години ранку неподалік від Дніпропетровська в ДТП потрапила відома українська волонтерка, керівник батальйону "Госпітальєри" ДУК "Правий сектор" Яна Зінкевич.
Про це повідомляє портал ПС "Сектор правди".
Згідно з повідомленням, волонтерка знаходиться в реанімації у важкому стані.
"Авто "Госпітальєрів" на слизькому асфальті злетіло з траси і кілька разів перекинулася. Яну Зінкевич викинуло з машини. Зараз вона знаходиться в важкому стані в реанімації", - сказано в повідомленні.
"Комбат "Госптальєрів" друг Стрілок, який теж перебував у машині, перебуває у нейрохірургічному відділенні, у свідомості", - зазначили в повідомленні.
На офіційній сторінці батальйону в Facebook активісти звернулися до українців з проханням про допомогу.
"Зараз лікарі б'ються за їхнє здоров'я. Ми теж просимо кожного молитися у своїх серцях за здоров'я керівників батальйону "Госпітальєри". Як ніколи нам потрібна ваша допомога!" - відзначили в батальйоні.
Моліться за Яну Зінкевич та комбата Госпітальєрів друга Стрілка! Ми знову просимо кожного про допомогу і щирі молитви. ...Posted by Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers on 5 декабря 2015 г.
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство зробить все можливе для допомоги волонтеру.
Про це він написав на власній сторінці в Facebook.
"Відомий волонтер Яна Зінкевич нещодавно потрапила в ДТП. З приводу події дав доручення військовим медикам перебувати в готовності і надати їй всю необхідну допомогу", - зазначив міністр.
"Міністерство оборони України готове направити своїх кращих лікарів, надати все необхідне для порятунку Яни, прийняти її в будь-якому зі своїх закладів охорони здоров'я для лікування або подальшої реабілітації", - запевнив Полторак.
Відомий волонтер Яна Зінкевич нещодавно потрапила у ДТП. З приводу події дав доручення військовим медикам перебувати у ...Posted by Степан Полторак on 5 декабря 2015 г.