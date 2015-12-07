Суд допитав свідка, який надавав першу меддопомогу російському спецназівцю Александрову

Як передає кореспондент УНІАН, Кравченко розповів, що він надав першу меддопомогу Александрову, коли того привезли з поля бою 16 травня після 15-ї години. Зокрема, він оперував російського військового, який отримав вогнепальне поранення стегна.

Також Кравченко розповів на суді, що до операції Александров сказав йому, що є спецпризначенцем Головного розвідувального управління Міноборони Російської Федерації.

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Крім того, свідок зазначив, що оперував Александрова під місцевою спинальною анестезією, і додав, що весь час операції Александров перебував у свідомості, а анестезія не впливала на ясність його розуму.

Також Кравченко впізнав одяг Александрова (куртку), яку йому показали прокурори.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.