Суд допитав свідка, який надавав першу меддопомогу російському спецназівцю Александрову
Голосіївський районний суд Києва допитав свідка Артура Кравченка, який надавав першу медичну допомогу затриманому силами АТО на Луганщині російському диверсанту Олександру Александрову.
Як передає кореспондент УНІАН, Кравченко розповів, що він надав першу меддопомогу Александрову, коли того привезли з поля бою 16 травня після 15-ї години. Зокрема, він оперував російського військового, який отримав вогнепальне поранення стегна.
Також Кравченко розповів на суді, що до операції Александров сказав йому, що є спецпризначенцем Головного розвідувального управління Міноборони Російської Федерації.
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Крім того, свідок зазначив, що оперував Александрова під місцевою спинальною анестезією, і додав, що весь час операції Александров перебував у свідомості, а анестезія не впливала на ясність його розуму.
Також Кравченко впізнав одяг Александрова (куртку), яку йому показали прокурори.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.