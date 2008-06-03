Новообраних депутатів Київради зустріли оркестром та "поляною"
14:32, 03 червня 2008Суспільство
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На сходах - червона доріжка
Новообраних депутатів Київради зустрів духовий оркестр, ікебани та червона доріжка на центральних сходах до колонної зали.
Як передає кореспондент УНІАН, сходи прикрашені жовто-блакитними стрічками та великими ікебанами. На другому поверсі грає духовий оркестр у холі перед колонною залою.
Також тут розміщені столи з кавою та іншим пригощанням для депутатів та гостей, запрошених на перше засідання Київради.
Депутати з різних політичних сил, що пройшли до Київради поки що збираються в холі.
Новообраний Київський міський голова ще не прибув до Київради.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні заплановане відкриття сесії новообраної Київради.
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