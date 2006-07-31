Двоє військовослужбовців на ”жигулях” потрапили під поїзд

Сьогодні у Харківській області трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, трагедія сталася близько опівдні на залізничному переїзді неподалік міста Богодухів.

За попередньою інформацією, військовослужбовці 141-го навчального центру Повітряних сил ЗС України молодший сержант служби за контрактом КОЛОЗЕНКО та старшина служби за контрактом ТРИЗНА на легковому автомобілі ВАЗ-2108 за особистої необережності порушили правила переїзду через залізничну колію та були збиті потягом.

На місці трагедії працює робоча група Військової служби правопорядку та представники місцевих правоохоронних органів, які з‘ясовують причини та обставини трагедії.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловило співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.