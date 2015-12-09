Порошенко підписав указ про вшанування пам'яті Івана Франка

Про це УНІАН повідомили в прес-служба глави держави.

В документі зазначається, що з метою вшанування пам'яті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча, популяризації його літературної, публіцистичної, наукової спадщини, зважаючи на його вагомий внесок у становлення української нації, а також з нагоди відзначення у 2016 році двох пам'ятних дат президент доручив Кабінету міністрів утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, включити до його складу представників центральних та місцевих органів влади, Національної академії наук України, громадських об'єднань.

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Також глава держави зобов’язав уряд розробити у місячний строк з урахуванням пропозицій Організаційного комітету і затвердити план заходів, присвячених вшануванню пам'яті Франка і вирішити питання щодо їхнього фінансування.

Обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено затвердити регіональні плани заходів та забезпечити їх виконання, а також сприяти громадським організаціям, благодійним фондам у їх діяльності зі вшанування пам'яті та популяризації творчості Франка.

Згідно з указом Міністерство закордонних справ та Міністерство культури мають забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених вшануванню пам'яті Івана Франка, зокрема в державах, у яких він перебував.

«Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів, присвячених вшануванню пам'яті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча», - йдеться в указі.