ЗМІ: внаслідок штурму квартири на столичній Оболоні поранення отримали двоє співробітників "Альфи"

Про це повідомляють джерела Еспресо.TV.

За інформацією джерела, в Оболонському районі Києва за адресою вулиця Лайоша Гавро, 1а Служба безпеки України проводила спецоперацію. За попередньою інформацією, СБУ розшукувала дагестанця, якого підозрювали у тероризмі. Як стверджують джерела, в ході спецоперації його було вбито співробітниками спецслужб.

У ході затримання сталася перестрілка та двоє працівників спецслужб зазнали поранень, один зі співробітників "Альфи" зазнав поранення в голову і знаходиться в тяжкому стані. Наразі їх госпіталізовано.

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Поки що мешканці будинку не можуть ані вийти, ані увійти до свого житла. Периметр оточили працівники МВС, які слідкують за територією. Поки що працівники спецслужб від коментарів утримуються.