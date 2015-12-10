У "ДНР" пропагандисти пробили чергове дно: знайшли прапор Австралії і польський чобіт (відео)

Так, бойовик "ДНР" в інтерв'ю журналісту, відео якого опубліковано на Youtube, і спостерігачам ОБСЄ, привів "докази" присутності найманців на Донбасі.

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"Доказами" послужили прапори Австралії, США, ЄС і прапор України "з польського чобота", які бойовики нібито знайшли в окопах і бліндажах ВСУ.

"У нас тут вже не громадянська війна, а перекидають всіх бандерлогів з Європи! ...Вони намагаються вже не силами ЗСУ, а силами найманців знищити Новоросію, але це не вийде", - сказав бойовик.