У "ДНР" пропагандисти пробили чергове дно: знайшли прапор Австралії і польський чобіт (відео)
14:29, 10 грудня 2015Суспільство
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Бойовики "ДНР" заявили спостерігачам ОБСЄ, що проти них воюють найманці з США та Австралії.
Скріншот відео
Так, бойовик "ДНР" в інтерв'ю журналісту, відео якого опубліковано на Youtube, і спостерігачам ОБСЄ, привів "докази" присутності найманців на Донбасі.
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"Доказами" послужили прапори Австралії, США, ЄС і прапор України "з польського чобота", які бойовики нібито знайшли в окопах і бліндажах ВСУ.
"У нас тут вже не громадянська війна, а перекидають всіх бандерлогів з Європи! ...Вони намагаються вже не силами ЗСУ, а силами найманців знищити Новоросію, але це не вийде", - сказав бойовик.
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