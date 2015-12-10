Більше не потрібна: ватажок "ЛНР" відмовився від російської "гуманітарної допомоги"

Про це заявив ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, передає один з сайтів бойовиків

"Щоб було зрозуміло всім - коли дитині вже півтора року, як "республіці", то, напевно, пора відлучати її від грудей і від того поняття, що таке гуманітарна допомога в принципі", - заявив він, відповідаючи на питання про перспективи надання Росією гуманітарної допомоги "ЛНР" у 2016 році.

"Тому що це все-таки лягає на плечі наших братів дійсно важким тягарем, тим більше ви знаєте, що зараз ситуація у світі дуже важка - нова світова криза, ніхто цього не приховує, плюс економічні санкції, і вони (Росія - УНІАН) досить нам допомагали - сильно як родичі, - пояснив ватажок "ЛНР". - Ми з Росією просто будемо працювати більше на деяких інших партнерських засадах".

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При цьому Плотницький подякував народу Росії за надану протягом півтора року гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, останній 46-й гумконвой приїхав на Донбас 19 листопада. Перший гуманітарний конвой МНС РФ прибув до Луганська та Донецька 22 серпня 2014 року.