У центрі Харкова пролунав вибух, другий за тиждень
11 грудня 2015 року близько 04.00 години ранку до чергової частини Дзержинського відділу поліції Харкова надійшло повідомлення про вибух у центрі міста - по проспекту Леніна.
Як повідомляє ВК ГУНП в Харківській області, за адресою, вказаною в повідомлені, терміново виїхали керівники Дзержинського відділу поліції, слідчо-оперативна група, експерти, вибухово-технічна та кінологічна служби.
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«На місці події правоохоронцями було встановлено, що вибух пролунав біля однієї з будівель. Вибуховою хвилею пошкоджено віконне скло, ролети та пластикове перекриття. Внаслідок пригоди ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що даний факт внесено до Журналу єдиного обліку про правопорушення. Поліцією проводяться необхідні заходи щодо встановлення усіх обставин події.
Нагадаємо, 9 грудня, о 1:37 до чергової частини Київського відділу поліції Харкова надійшло повідомлення про те, що у приміщенні магазину "Рошен", розташованому у ТРЦ "Дафі", пролунав вибух.