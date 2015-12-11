У центрі Харкова пролунав вибух, другий за тиждень

Як повідомляє ВК ГУНП в Харківській області, за адресою, вказаною в повідомлені, терміново виїхали керівники Дзержинського відділу поліції, слідчо-оперативна група, експерти, вибухово-технічна та кінологічна служби.

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«На місці події правоохоронцями було встановлено, що вибух пролунав біля однієї з будівель. Вибуховою хвилею пошкоджено віконне скло, ролети та пластикове перекриття. Внаслідок пригоди ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що даний факт внесено до Журналу єдиного обліку про правопорушення. Поліцією проводяться необхідні заходи щодо встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, 9 грудня, о 1:37 до чергової частини Київського відділу поліції Харкова надійшло повідомлення про те, що у приміщенні магазину "Рошен", розташованому у ТРЦ "Дафі", пролунав вибух.