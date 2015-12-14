Російський бізнес збуває низькоякісний алкоголь і продукти на окупованій частині Донбасу - розвідка

Про це повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей активно використовуються російськими бізнес-структурами для збуту некондиційної алкогольної продукції. Місцеві жителі вживають низькоякісні алкогольні напої російського виробництва, що призводить до тяжких наслідків, в тому числі до смерті. Подібна ситуація спостерігається з продуктами харчування, ліками та іншими", - йдеться в повідомленні.

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Раніше розвідка повідомляла, що на Донбасі збільшується чисельність військовослужбовців, які розривають контракт з ЗС РФ. Росія заявляє, що її регулярні війська не знаходяться на території України. Тим не менш сили АТО неодноразово затримували кадрових російських військових.