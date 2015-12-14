За рік у світі загинули 128 журналістів, четверо з яких - в Україні

У 2015 році в 31 країні світу загинули 128 журналістів.

Такі дані наведено в опублікованій 14 грудня в Женеві доповіді організації Press Emblem Campaign, передає ТАСС.

Найбільше жертв - у Сирії: 11 загиблих. Далі йдуть Ірак і Мексика - по 10 жертв, Франція, Лівія і Філіппіни (по 8), у Бразилії, Індії, Південному Судані та Ємені загинуло по семеро репортерів, у Пакистані та Сомалі - 6, у Гондурасі - 5.

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В Україні, за даними експертів, як і в Колумбії, вбито чотирьох журналістів.

На 16 місці - Гватемала (3). Сімнадцяте та вісімнадцяте місця ділять Афганістан і США (по 2).

У дослідженні підкреслюється, що найнебезпечнішим регіоном для роботи преси залишається Близький Схід, де в 2015 році загинули 38 журналістів. За ним йдуть Латинська Америка (31), Африка (18) і Європа (13).

Із 2006 року, коли Press Emblem Campaign почала вести свою статистику, в світі було вбито 1177 співробітників ЗМІ, тобто в середньому 118 осіб на рік. При цьому за минулі чотири роки середні показники зросли до 134 осіб на рік, зазначається в доповіді.

"За останні п'ять років в одній лише Сирії було вбито 86 журналістів, - йдеться в дослідженні. - За Сирією слідує Пакистан - 55 вбитих, а далі Ірак та Мексика, де загинули по 46 журналістів".

Press Emblem Campaign, створена в 2004 році, має консультативний статус при ООН. Періодично публікуючи в Женеві доповіді про кількість жертв серед журналістів, вона прагне мобілізувати громадську думку на більш рішучі кроки щодо забезпечення безпеки працівників ЗМІ в зонах конфліктів. Крім того, організація відгукується на резонансні випадки порушення свободи вираження думок або журналістської етики.

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У статистиці, яку веде організація, відображені всі випадки вбивств журналістів при виконанні ними своїх професійних обов'язків. Серед жертв - кореспонденти, оператори, звукооператори, техніки, фотографи, продюсери, фрілансери, адміністратори ЗМІ. Джерелом інформації про жертв служать повідомлення преси, журналістських спілок, ООН та неурядових організацій. Список загиблих щомісяця оновлюється з першої сесії Ради ООН із прав людини в 2006 році.