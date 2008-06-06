Україна активно нарощує імпорт замороженої картоплі

Україна в першому кварталі 2008 року, за інформацією аналітиків тижневика "Агроогляд: овочі і фрукти", імпортувала рекордні обсяги замороженої картоплі - близько 2,22 тис. тонн.

Це майже вчетверо більше, аніж за перші три місяці 2007 року, коли було ввезено близько 0,56 тис. тонн цього продукту.

На думку аналітиків, це зумовлено порівняно високими цінами на картоплю та інші овочі на внутрішньому ринку, внаслідок чого постачання замороженої картоплі було привабливими. Близько 85% замороженої картоплі, яку ввезли в Україну, було виготовлено в Польщі. Ще 15% забезпечили голландські компанії.