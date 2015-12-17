У ГПУ заявили, що оновлення місцевих прокуратур дало збій

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник генпрокурора Віталій Касько.

"Генеральним прокурором не було призначено жодного зовнішнього кандидата, тобто осіб, які раніше не працювали в прокуратурі. 84% з них раніше займали посади керівників районних прокуратур. Більшість з них працювали в тому числі з 2010 року", - пояснив Каско.

"Вони не підпадають під закон про люстрацію, тому що на цьому рівні під дію цього закону підпадають лише прокурори, які працювали в Києві", - додав він.

За словами Каська, "ідея Сакварелідзе про прихід нових людей до прокуратури дала збій".

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"По-перше, це підготовка нормативної бази. Те, що було підготовлено управлінням реформ, було скориговано управлінням правозабезпечення, яке не підкорялося Сакварелідзе. Далеко не всіх членів комісії, яких пропонував Сакварелідзе, було призначено, адже генеральний прокурор мав іншу думку", - пояснив він.

Як відомо, 16 грудня генпрокурор Віктор Шокін призначив 154 нових керівників місцевих прокуратур.