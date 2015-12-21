Кабмін переніс перепис населення на 2020 рік

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1323 від 16 грудня.

Документ передбачає внесення відповідної зміни до розпорядження №581 від 9 квітня 2008 року. Від початку воно стосувалося проведення перепису ще у 2011 році. Проте в 2010 році Кабмін переніс проведення перепису населення на 2012 рік, у жовтні 2012 року - на 2013 рік, а вересні 2013 року - на 2016 рік.

Крім того, органам державної статистики розпорядженням доручено до проведення перепису населення використовувати програмно-технічні засоби, закуплені для обробки матеріалів перепису, для виконання поточних завдань.

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Перший і єдиний поки що за час незалежності України перепис населення було проведено 5 грудня 2001 року. У зв'язку з цим 5 грудня відзначається День працівників статистики України. Тоді було переписано 48,457 мільйона жителів.

За даними поточного обліку, на початок квітня 2014 року чисельність населення знизилася до 45,378 мільйона чоловік. Після цього у цьому показнику не враховувалися дані по окупованих Росією АР Крим і Севастополю (там у жовтні 2014 року РФ провела окремий "перепис"). Без їх урахування в Україні станом на 1 листопада 2015 року проживає, за офіційними даними, 42,789 мільйона чоловік.