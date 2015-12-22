Сьогодні найкоротший день року
14:57, 22 грудня 2015Суспільство
661 0
Завтра у Північній півкулі день почне збільшуватися.
Сьогодні найкоротший день у році / flickr.com / photos / davidoa
Сьогодні, 22 грудня, в Північній півкулі – день зимового сонцестояння або найдовша ніч і найкоротший день у році. В цей день Сонце досягає максимально віддаленої на південь від небесного екватора точки екліптики.
Читайте такожГеофізики засумнівалися в наявності потоків рідкої води на Марсі
22 грудня Сонце вступає в сузір'я Козерога і знаменує початок астрономічної зими. У день зимового сонцестояння відбувається поворот на літо. Адже саме з 22 грудня дні починають збільшуватися.
Сьогодні в Києві схід Сонця настав о 07:56. Захід відбудеться о 15:56. Довгота дня складає 8 годин. Проте вже завтра він триватиме на хвилину довше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter