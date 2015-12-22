Сьогодні найкоротший день року

Сьогодні, 22 грудня, в Північній півкулі – день зимового сонцестояння або найдовша ніч і найкоротший день у році. В цей день Сонце досягає максимально віддаленої на південь від небесного екватора точки екліптики.

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22 грудня Сонце вступає в сузір'я Козерога і знаменує початок астрономічної зими. У день зимового сонцестояння відбувається поворот на літо. Адже саме з 22 грудня дні починають збільшуватися.

Сьогодні в Києві схід Сонця настав о 07:56. Захід відбудеться о 15:56. Довгота дня складає 8 годин. Проте вже завтра він триватиме на хвилину довше.