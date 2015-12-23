МВС України оголосило в розшук п'ятьох "суддів ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що з п'яти "суддів" лише одна має досвід роботи на цій посаді. Інші стали "суддями" після "указу" ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Зокрема, 31-річна Олена Ледовська, "суддя Ворошиловського міжрайонного суду Донецька ДНР", раніше працювала помічником судді в Апеляційному суді Донецької області. Такий же досвід роботи у 26-річної Анастасії Федорової, ще однією новоспеченной "судді Ворошиловського міжрайонного суду Донецька ДНР".

Крім них, у розшук оголошено Олену Богословську, 1976 року народження, "суддю Центрально-міського міжрайонного суду Макіївки ДНР". А також, 33-річну суддю Харцизького міжрайонного суду ДНР" Нурію Гільванову і 26-річного "суддю Будьонівського міжрайонного суду Донецька ДНР" Віталія Валуйського.

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46-річна Марина Попшой, "суддя Центрально-міського міжрайонного суду Макіївки ДНР", з 1995 року працювала суддею в цьому ж суді, а в 2000 році була обрана Верховною Радою України безстроково суддею цього суду. З окупацією Макіївки перейшла на бік бойовиком.

Також в розшук оголошений "голова Верховного Суду ДНР", громадянин Росії Едуард Якубовський. У жовтні 2015 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В даний час провадження розглядається в суді.