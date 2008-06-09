Тимошенко: жахливі аварії на шахтах - наслідок колосальної корупції

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству вугільної промисловості розробити комплекс заходів для запобігання виникненню аварій на глибоких шахтах та затвердити його на засіданні Кабінету міністрів 11 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні на позачерговому засіданні уряду, на якому розглядалося питання ліквідації наслідків аварії на шахті ім. К.Маркса у м. Єнакієвому.

Крім того, враховуючи, що вибухи, як правило, відбуваються на шахтах глибиною понад кілометр, прем‘єр-міністр доручила скласти повний реєстр шахт, де ведеться видобуток вугілля на такій глибині, вивчити обсяги виробництва, визначити кількість працюючих там людей, проаналізувати ситуацію з аварійністю на таких підприємствах, щоб ухвалити рішення стосовно режиму їх подальшої експлуатації.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, „подібні жахливі аварії - це наслідок руйнації вугільної галузі протягом останніх 17 років, колосальної корупції у цій сфері - коли державні кошти на розвиток галузі не доходили до шахт”.

За даними прес-служби, уряд ухвалив рішення щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків аварії, рятувальні роботи та допомогу родинам гірників, постраждалих внаслідок аварії на шахті ім. К.Маркса.

Урядова комісія, яку очолює перший віце-прем‘єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, вже другу добу координує роботи з рятування людей, які під час аварії на шахті ім. К.Маркса у Єнакієвому знаходилися під землею.