У лікарні померла жінка, яку збив водій екс-мера Києва Омельченка

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації Наталія Вишневська.

«Жінка, яка була госпіталізована у 17-ту лікарню після ДТП, в результаті отриманих політравм, несумісних з життям, померла сьогодні близько полудня», - сказала Вишневська.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 20 грудня близько 16.00 автомобіль «Volvo», який належить Омельченку, збив на нерегульованому пішохідному переході жінку та втік з місця події.

«З місця події водій зник, не надавши потерпілій медичної допомоги і не викликавши на місце події правоохоронців. Але згодом повернувся. За кермом транспортного засобу перебував киянин 1954 року народження. Чоловік каже, що на момент скоєння ДТП саме він був за кермом, а покинув місце подій, тому що йому стало зле», - зазначила прес-секретар ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.

Вчора підозрюваному у скоєнні ДТП, в якій постраждала 31-річна жінка, водієві Олександра Омельченка обрали запобіжний захід.