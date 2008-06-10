У Єнакієво рятувальники підняли на поверхню загиблого машиніста
08:46, 10 червня 2008Суспільство
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Доля 12 гірників залишається невідомою
На єнакіївській шахті ім. Карла Маркса рятувальники підняли на поверхню загиблого машиніста підземних установок, доля 12 гірників залишається невідомою.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні станом на 6.00 на поверхню був піднятий машиніст, який працював на ділянці водовідливу. Його смерть наступила в результаті черепномозкової травми.
В цей час рятувальники продовжують вести аварійно-рятівні роботи, ними пройдено вже 850м. основного клітьового (людського) стовбура. За їх словами, роботі заважають підземні води і погана видимість.
Наразі доля 12 гірників, які ще знаходяться під землею, залишається невідомою, кажуть у штабі.
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