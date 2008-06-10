Рекорд тестування: школярка набрала 599 балів з трьох предметів

Випускниця Чернігівської загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №12 Ірина ГАНУСЕВИЧ під час зовнішнього незалежного тестування набрала майже абсолютну кількість балів – 599 з 600 можливих із трьох предметів.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти міської ради, І.ГАНУСЕВИЧ продемонструвала високий рівень знань із математики, фізики та української мови.

Заступник начальника управління Михайло РУБАН зазначив, що з фізики й математики випускниця набрала максимальну кількість балів – 200, а з української мови – 199. При цьому він уточнив, що наразі сертифікати з результатами тестів з фізики ще не отримані, але телефонували представники Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, які запитували, чи можна оприлюднювати прізвище І.ГАНУСЕВИЧ як випускниці, що продемонструвала один із найкращих результатів у країні. "Вона погодилася", - додав М.РУБАН.

Директор чернігівської школи №12 Василь ГОПАЧЕНКО розповів, що І. ГАНУСЕВИЧ чотири рази перемагала у всеукраїнських олімпіадах з математики. На цей час вона вже студентка Московського фізико-технічного університету.

Загалом, за словами директора, учні школи продемонстрували високі результати під час тестування – шестеро випускників отримали 200 балів з математики. "Всього в Україні таких випускників 227", - зазначив він.