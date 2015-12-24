Американський журналіст: "У питанні пропаганди у РФ є перевага, але Україна може перемогти її справжньою літературою"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав американський журналіст, колишній військовий, який служив в Афганістані Адріан Боненбергер.

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Він зазначив, що Київ продовжує програвати війну з Москвою за громадську думку Заходу. Становище залишає бажати кращого, оскільки радянська, а тепер і російська пропаганда вкрай ефективна - як у Європі, так і в США. Створюються міфи навіть про базові історичні факти. "Але є надія, що ситуація зміниться. І ось чому. У країні чимало ветеранів, які закінчили службу і вийшли з АТО, але готові і надалі допомагати Україні", - зазначив Адріан Боненбергер.

Він підкреслив, що ветеранів, які повертаються зі сходу, необхідно направити на корисні завдання і дати їм нову мету. Спираючись на досвід США, Адріан Боненбергер запропонував "незвичайний формат груп ветеранів: письменницькі семінари, покликані навчити їх розповідати історії - від статей та оповідань до романів і мемуарів. Ці семінари стануть секретним підрозділом по формуванню державного наративу. Історично такі тренінги використовувалися для того, щоб готувати хороших авторів, які можуть бути голосом суспільства", - підкреслив американський журналіст.

Повний текст інтерв'ю Адріана Боненбергера читайте у випуску журналу "Новое время" 25 грудня.