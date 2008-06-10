У Києві скоро відкриють 5 пляжів

Найближчим часом у Києві будуть працювати 5-6 пляжів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ, коментуючи результати перевірки усіх пляжів Києва та міських зон відпочинку, яка завершилася напередодні.

«Найближчим часом в столиці будуть працювати 5-6 пляжів. Загалом же плануємо ввести в експлуатацію понад 12 об’єктів», – сказав він.

З переліком зон відпочинку і міських централізованих пляжів, на яких дозволено відпочинок, і тих, які не рекомендовані для купання, можна ознайомитися на офіційному веб-порталі КМДА.

Також В.ГОЛОВАЧ зазначив, що міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив залучити до процесу облаштування і контролю за благоустроєм міських зон відпочинку підприємства й організації, але за умови, що користування підконтрольними їм пляжами буде безкоштовним. «Платними можуть бути лише додаткові послуги», - зазначив заступник голови КМДА.

Він додав, що окрім визначених санепідемстанцією і придатних для відпочинку пляжів, у Києві є ще близько 50 необлаштованих об’єктів, які кияни використовують як зони відпочинку. Ці місця теж потребують комплексного благоустрою, констатував В.ГОЛОВАЧ.