Росія роздала в окупованому Криму понад 2 мільйони паспортів

Про це повідомив керівник Федеральної міграційної служби Росії в Криму Петро Ярош, передає "Крим.Реалії".

"Більше двох мільйонів. Це колосальна цифра. Жоден регіон Росії з такою цифрою ніколи не справлявся. На видачу такої кількості паспортів що в Україні, що в Росії йшло від п'яти до семи років, а ми впоралися за такий короткий час", – заявив він.

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Зокрема, цього року російські паспорти отримали понад 145 тисяч кримчан, зазначив Ярош.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що "влада" Криму вилучає раніше видані російські паспорти у людей з тимчасовою реєстрацією на півострові. Найчастіше з проблемою стикаються студенти, які мешкають у гуртожитках і звертаються до ФМС для заміни паспорта після досягнення двадцятиріччя.