Володимир Кличко опублікував привітання з Різдвом

Екс-чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF Володимир Кличко на своїй сторінці в Instagram опублікував відео з привітанням своїх фанатів з Різдвом.

"Ми хочемо і повинні відсвяткувати Різдво. Так давайте проведемо цей вечір з нашими сім'ями. Бо сім'я - основа багатьох речей, які я люблю. Тому я бажаю Вам і Вашим родинам веселого Різдва", - сказав Кличко.