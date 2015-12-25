Фінансування МВС у 2016 році збільшено на 21% - до 40,8 мільярда

Такі дані містяться у державному бюджеті на 2016 рік, ухваленому 25 грудня.

Зокрема, на сам апарат МВС передбачено 4,9 мільярда гривень. На потреби Держприкордонслужби наступного року буде виділено 5,5 мільярда гривень, з яких 4,6 мільярда гривень буде витрачено на матеріально-технічне забезпечення служби.

Разом з тим, Національна гвардія отримає з бюджету 9 мільярдів гривень. На фінансування діяльності Національної поліції в наступному році виділено 14,7 мільярда.

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Для Держслужби надзвичайних ситуацій передбачено фінансування у розмірі 5,3 мільярда гривень. Ще 1,4 мільярда буде виділено для Державної міграційної служби.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2016 рік, фінансування Міністерства оборони України у 2016 році збільшено також на 21% - до 55,6 мільярда гривень.