Кріль розповів, як правильно складати партійні списки

Лідер політичної партії “Єдиний Центр”, народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) Ігор КРІЛЬ виступає за формування якісних виборчих списків і проти запровадження в Україні будь-яких форм політичного закріпачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Політичні сили повинні нести відповідальність не тоді, коли вони виключають депутатів із своїх списків, а тоді, коли вони їх складають”, – зауважує І.КРІЛЬ.

За його словами, “Єдиний Центр” стоїть на позиції, що списки потрібно формувати якісно, на основі ідеологічної консолідації політиків, а не на основі їх фінансових зобов’язань.

“Це неправильно, коли якась політична сила, сформувавши виборчі списки на основі фінансового ресурсу, потім заявляє про те, що її зраджують. Необхідно формувати списки так, щоб таких ситуацій не виникало”, – сказав депутат.

На переконання І.КРІЛЯ, якщо партія неспроможна сформувати якісні виборчі списки, то вона не здатна нести відповідальність перед суспільством.