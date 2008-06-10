Катеринчук спростував, що депутатів замкнули в офісі навмисно

Народний депутат, лідер блоку свого імені на виборах до Київради Микола КАТЕРИНЧУК спростовує, що депутатів міської ради його політичної сили замкнули в офісі навмисно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам на прохання роз’яснити ситуацію з затримкою приходу депутатів фракції його блоку на засідання сесії Київради.

«Двері раптово зламалися… Зламалися, як тільки вони зайшли і за півгодини зрозуміли, що вийти звідти не зможуть без допомоги», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його інформацією, це відбувалося в офісі Європейської партії.

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що під’їхали пожежники та міліція. Депутатам пропонували спуститись з другого поверху офісу по пожежній драбині, однак вони відмовились. Потім за допомогою домкрату зламали двері. «Таким чином, вони пішли у вільне плавання. Думаю, що воно буде недовгим», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, сьогодні навіть техніка була проти того, щоб депутати, які представляють його блок, брали участь в голосуванні за обрання Олеся ДОВГОГО секретарем Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на другому засіданні новообраної сесії Київради мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголошував перерву в роботі Київради на 30 хвилин у зв’язку з тим, що депутати від Блоку Катеринчука були відсутні на сесії. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що депутати зазначеного блоку не можуть прийти на засідання сесії, оскільки депутат Верховної Ради, зачинив їх у якомусь приміщенні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДОВГОГО було обрано заступником Київського міського голови - секретарем Київради VI скликання. За його обрання проголосували 62 депутати, серед яких три від Блоку Миколи Катеринчука: Б.ГАВРИЛЕНКО, Р.ЯРОШЕНКО та П.ТЕСЛЕНКО.