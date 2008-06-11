Мінфін хоче збільшити відрахування до Пенсійного фонду з фізичних осіб

Міністерство фінансів України пропонує збільшити на 3% відрахування до Пенсійного фонду із зарплат фізичних осіб.

Це передбачено розробленим Мінфіном законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування», повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну.

У повідомленні вказується, що збільшення утримання має відбуватися «з обов`язковим одночасним збільшенням заробітних плат на відповідну суму», при цьому не указується механізм реалізації цієї норми.

При цьому Мінфін пропонує зменшити на 3% відрахування юридичних осіб до Пенсійного фонду з фонду оплати праці.

На сьогодні юридичні особи із суми фонду оплати праці сплачують 32,3% до Пенсійного фонду. Утримання з фізичних осіб до Пенсійного фонду становить від 2% до 5% залежно від суми місячного доходу.

Також Міністерство фінансів має намір знизити збір до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти на міжбанку з 0,5% до 0,2%.

У Мінфіні вважають, що такі дії сприятимуть легалізації зарплат, а перерозподіл відрахувань до Пенсійного фонду є кроком до впровадження другого етапу пенсійної реформи, пов`язаного з введенням накопичувальної системи.

За повідомленням прес-служби, також планується відмінити 10 неосновних податків, при цьому не вказується, яких саме.