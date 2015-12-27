Порошенко підтримав відкритість роботи парламентських комітетів для ЗМІ

Так, президент підписав Закон України № 873-VІІІ Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України», йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

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Зазначається, що глава держави прийняв таке рішення з метою створення належних умов для роботи представників засобів масової інформації під час відкритих засідань комітетів Верховної Ради України; забезпечення дотримання принципів гласності та відкритості у діяльності цих комітетів та удосконалення Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та приведення у відповідність до норм інших законів України.