У Львові відкрили пам’ятник авторові гімну України (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановили у центральній частині Львова на розі вулиць Бандери - Чупринки - Вербицького.

На відкритті були присутні керівництво міста та області, громадськість, активісти громадських організацій.

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Голова громадського комітету з питань спорудженням пам’ятника, відомий поет Ігор Калинець зазначив під час церемонії відкриття, що один із найвідоміших композиторів ХХ ст. є автором, окрім національного гімну, ще кількох гімнів: таких як "Мир вам, браття, ми приносим", "Верховино, світку наш", "Отче наш".

Відзначив постать видатного композитора та його діяльність голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Михайло Вербицький ввібрав у себе усі найкращі риси українського народу та зумів у словах державного гімну витворити нашу ідентичність, - наголосив очільник Львівської ОДА. - Сьогодні особливий день для Львівщини та всієї України. Ми не просто освятили пам’ятник авторові національного гімну тут, в осередку української духовності та культури, а й отримали ще один державний символ, який нагадуватиме про етнічні кордони нашої держави – від Сяну до Дону".

Особливу подяку, зокрема, висловили голові Львівського суспільно-культурного товариство "Надсяння" Володимиру Середі, який особисто займався питаннями виготовлення та встановлення пам’ятника композиторові.

Монумент було споруджено на доброчинні пожертви.

Авторами пам’ятника є Володимир і Андрій Сухорські. Композиція має висоту 2,9 м та складається з бронзової скульптури – постаті о. Михайла Вербицького та гранітної стели, на якій вирізьблені ноти мелодії гімну України.

У Львові Михайло Вербицький провів 13 років свого життя, де він закінчив гімназію та навчався у Львівській греко-католицькій духовній семінарії.