Чуркін поставив під сумнів легітимність української влади і звинуватив її в "прихильності неонацизму"

Про це повідомляють РИА Новости.

"Одним із чинників, під впливом яких формуються політичні установки і виробляється алгоритм дій нинішньої київської влади є широко поширена і укорінена в частині українського суспільства ідеологія екстремізму, неонацизму та агресивного націоналізму", — сказав Чуркін в ході засідання РБ ООН.

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Як заявив даний дипломат, "поки така ідеологія буде розглядатися в Україні як реалізація права на свободу вираження думки, ні про яку легітимізацію влади в Києві не може бути й мови".

Крім цього, Чуркіну не сподобалася можлива ідея назвати новий український літак Ан-178 на честь Степана Бандери. Дипломат заявив, що шокований такою ідеєю і спитав, "чи будуть на ньому малювати свастику?".

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Окремо Чуркін розкритикував США за їхню позицію по Україні. Зокрема, російському дипломату не сподобалася поведінка США в контексті реалізації Мінських угод, говориться в повідомленні ТАСС.

"Виступ представника США, який був насичений спотвореннями, лише підтвердив, що протягом усієї кризи в Україні - від його генезису до нинішнього моменту - Вашингтон, у всьому вигороджуючи своїх київських партнерів, відіграє деструктивну роль, випадає з контексту зусиль "нормандської четвірки". Це, безумовно, одна з причин, по якій так непросто йде робота з політичного врегулювання", - сказав представник Росії.

При цьому Чуркін вирішив, що "Росія свою частину роботи в мінському форматі виконує".

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон сказав сьогодні на засіданні Ради безпеки організації щодо України заявив, що Мінські домовленості про врегулювання ситуації на сході України повинні бути виконані. Еліассон закликав усі сторони відкривати доступ для доставки жителям тимчасово окупованих територій Донбасу критично важливої гуманітарної допомоги і гарантувати свободу пересування цивільним особам по території всієї країни.