Тимошенко запровадить "тестування" потенційно аварійних шахт

Уряд затвердив першочергові заходи з підвищення рівня безпеки та охорони праці на шахтах з видобутку вугілля на глибинах понад 1000 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Зокрема, першочергові заходи передбачають проведення протягом 1,5 місяця тестування дотримання норм і правил техніки безпеки на всіх шахтах з небезпечними умовами праці, шахтах, на яких відбувалися аварії з груповими нещасними випадками, а також шахтах, на яких здійснюються роботи на глибинах понад 1000 метрів.

Уряд постановив, що для кожної такої шахти повинні бути розроблені та затверджені окремі програми переходу на безпечний режим експлуатації.

Згідно з рішенням уряду, планується запровадження сучасних безпечних технологій видобутку, відпрацювання газоносних вугільних пластів на великих глибинах та у складних гірничо-геологічних умовах.

Крім того, уряд планує забезпечити з 1 липня 2008 року перехід на погодинну оплату праці шахтарів на шахтах з небезпечними умовами праці.

Першочергові заходи також передбачають забезпечення працівників вуглевидобувних та шахтобудівних підприємств необхідними засобами індивідуального та колективного захисту; посилення контролю за веденням підземних робіт у святкові та вихідні дні, забезпечення реальної відповідальності посадових осіб за дотримання належних умов праці шахтарів.

Уряд також планує активно залучати профспілки до вирішення питань промислової безпеки та охорони праці, а також відновити роботу профспілкових інспекторів праці.

Уряд також прийняв рішення щодо збільшення бюджетного фінансування заходів з охорони та безпеки праці на вуглевидобувних підприємствах та державного нагляду за промисловою безпекою.

Водночас, у прес-службі не уточнили обсяги такого фінансування.