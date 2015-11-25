У Донецьку відновила мовлення низка українських телеканалів і радіо - Стець

13:31, 25 листопада 2015
Суспільство
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Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявляє, що наразі жителі Донецька вже отримали можливість дивитися українські телеканали та слухати українське радіо.

телевизор / rusbase.vc

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні уряду.

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"5 канал, Espreso.tv, Перший національний і суспільне мовлення, Радіо 24, 1+1, телеканал "Україна" мовлять в місті Донецьк... в Донецьку дивляться українські телеканали і чують українське радіо", - заявив він.

Раніше заступник міністра інформполітики Тетяна Попова заявила, що жителі Донецька і Єнакієвого можуть дивитися телеканал "1+1".

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