У Тимошенко ухвалили держпрограму зняття з експлуатації ЧАЕС

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив Загальнодержавну програму зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкту „Укриття” на екологічно безпечну систему.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Відповідний проект Закону України „Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкту „Укриття” на екологічно безпечну систему”, розроблений МНС, представив на засіданні уряду міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

За даними прес-служби, процес зняття ЧАЕС із експлуатації є досить тривалим, і відбуватиметься протягом кількох десятиліть, а запропонована МНС Загальнодержавна програма визначає основні його етапи та необхідні заходи на найближчі 5 років. Виконання першочергових заходів забезпечить припинення експлуатації блоків (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива з блоків і переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, та побудовано безпечний конфайнмент об’єкта “Укриття”.

В.ШАНДРА акцентував увагу на необхідності своєчасного фінансування програми виведення ЧАЕС із експлуатації. Адже недофінансування запланованих першочергових заходів призведе до збільшення тривалості етапу припинення експлуатації, і, як наслідок, до необхідності виділення додаткових коштів на подальшу підтримку блоків Чорнобильської АЕС і об’єкта “Укриття” у безпечному стані, наголосив глава МНС.

Прийняття цього Закону вирішить і проблеми розвитку міста Славутич, в якому проживають працівники ЧАЕС, а також об’єктів інфраструктури, що створюється для забезпечення зняття її з експлуатації. Зокрема, передбачається закінчення незавершеного будівництва готельно-офісного комплексу міста та житлового будівництва, подальший розвиток міської інфраструктури. Реалізація Програми передбачає покращення умов для збереження кваліфікованих кадрів ЧАЕС, створення нових робочих місць у Славутичі для працевлаштування персоналу, що вивільняється, забезпечення соціальних виплат і гарантій працівникам атомної станції.

Як повідомлялося, до розташованих на промисловому майданчику ЧАЕС ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать: перший, другий та третій блоки (головні корпуси); перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології “мокрого” зберігання; тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.

Зняттю з експлуатації підлягають також інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач. На промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться 4-й зруйнований енергоблок (об’єкт “Укриття”), який за статусом є ядернонебезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються на об’єкті “Укриття”, кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему.